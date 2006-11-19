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    Медведева – болельщикам: «Моя сила в тех людях, которые в меня верят. Спасибо, что вы рядом!»

    Теги сборная России болельщики женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Российская фигуристка Евгения Медведева поблагодарила болельщиков за поздравления с днем рождения. 19 ноября спортсменке исполнилось 19 лет.  

    «Хочу каждому сказать огромное спасибо за поздравления. Для меня этот день рождения немного необычный. Вчера весь день и сегодня я получаю сообщения с поздравлениями, хотя вчера еще было 18-е. Я сейчас нахожусь в Канаде, есть разница во времени.

    Вчера мне приходило больше сообщений с российской стороны, сегодня больше из Канады, Америки.

    Очень многие российские фанаты дождались канадского времени, чтобы поздравить меня. Кто-то писал в 4-5 утра. Я это очень ценю, для меня это очень важно.

    Многие поздравляли меня с третьим шестнадцатилетием, четвертым пятнадцатилетием... Но кто бы там чего не хотел – я никогда не состарюсь.

    Моя сила в тех людях, которые в меня верят. Спасибо, что вы рядом и еще раз спасибо за поздравления!» – сказала Медведева. 

    Опрос

    Кто сегодня самая сильная фигуристка?

    34144 голосa 33
    • Елизавета Туктамышева
      21%
    • Евгения Медведева
      11%
    • Алина Загитова
      57%
    • кто-то другой
      11%

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