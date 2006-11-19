Медведева – болельщикам: «Моя сила в тех людях, которые в меня верят. Спасибо, что вы рядом!»

Российская фигуристка поблагодарила болельщиков за поздравления с днем рождения. 19 ноября спортсменке исполнилось 19 лет.

«Хочу каждому сказать огромное спасибо за поздравления. Для меня этот день рождения немного необычный. Вчера весь день и сегодня я получаю сообщения с поздравлениями, хотя вчера еще было 18-е. Я сейчас нахожусь в Канаде, есть разница во времени.

Вчера мне приходило больше сообщений с российской стороны, сегодня больше из Канады, Америки.

Очень многие российские фанаты дождались канадского времени, чтобы поздравить меня. Кто-то писал в 4-5 утра. Я это очень ценю, для меня это очень важно.

Многие поздравляли меня с третьим шестнадцатилетием, четвертым пятнадцатилетием... Но кто бы там чего не хотел – я никогда не состарюсь.

Моя сила в тех людях, которые в меня верят. Спасибо, что вы рядом и еще раз спасибо за поздравления!» – сказала Медведева.