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    Евгении Медведевой исполнилось 19 лет

    Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Сегодня российской фигуристке Евгении Медведевой исполнилось 19 лет.

    Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016 и 2017 годов), двукратной чемпионкой Европы и серебряным призером ЧЕ, а также двукратным серебряным призером Олимпийских игр.

    Медведева попала в призы на всех соревнованиях в своей взрослой карьере – у нее 20 подиумов подряд. Больше только у двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой.

    После олимпийского сезона фигуристка перешла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

    В текущем сезоне Медведева заняла третье место на этапе Гран-при в Канаде (Skate Canada), а 23 и 24 ноября выступит на этапе во Франции. Для того, чтобы выйти в финал Гран-при, спортсменке нужно выиграть эти соревнования.

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