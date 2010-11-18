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    Брайан Орсер: «Любовь к фигурному катанию и трудолюбие сделают свое дело. Медведева будет суперзвездой»

    Теги сборная России Гран-при Trophée de France финал Гран-при Брайан Орсер женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Брайан Орсер, тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, рассказал о подготовке подопечной к французскому этапу Гран-при.

    В межсезонье Медведева покинула группу Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы с Орсером.

    «С самого начала нашей работы я сказал Жене, решившейся на такие большие и нелегкие перемены, что нужно терпение, такие переходы стоят спортсменам определенного времени. И фигурист, и все остальные – все должны иметь терпение. По моему опыту процесс перемен занимает полтора года, а мы работаем только пять месяцев. Она будет суперзвездой.

    Женя хочет выигрывать все, мы ставим высокие цели. Сейчас (на Гран-при Франции) мы рассчитываем занять первое место, для нее очень важно выйти в финал серии Гран-при, таков наш план. У меня хорошее чувство перед предстоящим стартом.

    Она все время на катке, она полностью сосредоточена на работе. Три часа я работаю со всеми, час посвящаю только ей, ее работа – тяжелый труд.

    Мы только начали, я уверен, что любовь к фигурному катанию и трудолюбие сделают свое дело, это рецепт успеха Медведевой. Ханю был бронзовым призером чемпионата мира, когда мы начали работать, а Хавьер Фернандес – десятым», – сказал Орсер.

    Французский этап Гран-при Trophée de France пройдет с 23 по 25 ноября в Гренобле.

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