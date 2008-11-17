Алина Загитова: «У меня нет конфликта с Траньковым. Он очень тепло меня поддерживает»

Российская фигуристка прокомментировала конфликт ее фанатов с двукратным олимпийским чемпионом .

«Нет, ничего не слышала про этот конфликт. Я знаю, что он очень тепло меня поддерживает. У меня с ним лично никаких конфликтов нет», – сказала Загитова.

Ранее в интервью Траньков сказал, что на Играх-2018 спортсмены поддерживали Евгению Медведеву, ставшую второй, а не Загитову. После этого в инстаграме бывшего фигуриста появилось большое количество комментариев с угрозами и оскорблениями.

Траньков одной фразой взбесил фанатов Загитовой. Только посмотрите, что ему пишут

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