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    Алина Загитова: «У меня нет конфликта с Траньковым. Он очень тепло меня поддерживает»

    Теги Максим Траньков сборная России болельщики женское катание соцсети Алина Загитова Фигурное катание

    Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала конфликт ее фанатов с двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым.

    «Нет, ничего не слышала про этот конфликт. Я знаю, что он очень тепло меня поддерживает. У меня с ним лично никаких конфликтов нет», – сказала Загитова.

    Ранее в интервью Траньков сказал, что на Играх-2018 спортсмены поддерживали Евгению Медведеву, ставшую второй, а не Загитову. После этого в инстаграме бывшего фигуриста появилось большое количество комментариев с угрозами и оскорблениями.

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