Максим Траньков: «Не говорил, что мне пишут фанаты Загитовой. Каждый думает то, что хочет»

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что у него нет конфликта с чемпионкой Пхенчхана-2018 Алиной Загитовой.

Ранее Траньков сказал, что на Играх-2018 спортсмены поддерживали Евгению Медведеву, ставшую второй, а не Загитову. После этого в инстаграме бывшего фигуриста появилось большое количество комментариев с угрозами и оскорблениями.

«Фанаты Загитовой? Слушайте, я не знаю, чьи фанаты мне это пишут. Я же в посте написал просто – фанаты. ********. А не фанаты Загитовой. Так что каждый думает то, что хочет думать.

Никакого конфликта, тем более с Алиной, у меня нет. Я ее только могу поддержать и болеть за нее.

Комментарии я закрыл, забанил определенных людей», – сказал Траньков.

Траньков одной фразой взбесил фанатов Загитовой. Только посмотрите, что ему пишут

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