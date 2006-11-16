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    Татьяна Волосожар о травле Транькова: «Не стоит паниковать из-за болельщиков, которые абсолютно некомпетентны»

    Теги Татьяна Волосожар Максим Траньков сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Двукратная олимпийская чемпионка и супруга Максима Транькова Татьяна Волосожар прокомментировала реакцию фанатов на слова мужа об Алине Загитовой и ОИ-2018.

    «Ну, писали и писали гадости. Раньше бумага терпела, теперь терпит интернет, – сказала Волосожар. – Я вам советую не обращать внимания на этот негатив, а лучше поболеть за наших ребят, которые выступают сегодня в короткой программе московском «Гран-При», в том числе, и за Загитову.

    – Раньше сталкивались с таким проявлением ненависти – ведь вашей семье угрожают расправой? Или в прошлом подобное можно было услышать только на футбольном стадионе?

    – Это было всегда, просто с появлением интернета стало более доступным. Наши фигуристки сейчас известны настолько же, насколько в свое время Ягудин и Плющенко. Все крутится вокруг них, поэтому естественно, что поклонники пытаются найти все возможные комментарии о своих кумирах и к чему-то придраться. Не вижу никакой проблемы. Просто такие люди сразу отправляются в бан – и все.

    – Ваш муж сказал, что многие спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане болели за Медведеву. А вы за кого?

    – За Россию. Наши ведущие фигуристки заняли первые два места на пьедестале, поэтому я очень порадовалась такому результату.

    – Собираетесь ли вы применять какие-либо действия в связи с угрозами? Нанимать охрану?

    – Еще раз повторю – не стоит паниковать из-за болельщиков, которые абсолютно некомпетентны», – рассказала Волосожар.

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