Мария Бутырская: «Траньков сказал общее мнение. Медведева долго шла к золоту, но вдруг появилась такая вот Загитова»

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская поддержала Максима Транькова, который закрыл комментарии в инстаграме из-за травли со стороны фанатов Алины Загитовой.

Траньков сказал, что в Пхенчхане-2018 фигуристы болели за Евгнению Медведеву, а не за Загитову.

«Это просто ужас! Ведь многие говорили так же, как Максим, и до Пхенчхана, и после. Медведева действительно долго шла к золоту, дважды выиграла чемпионат мира, но вдруг появилась такая вот Загитова. На тот момент она технически была сильнее, поэтому и выиграла абсолютно заслуженно.

Не знаю, что там фанаты услышали из этого мнения. Но здорово, что у нас появилась такая потрясающая фигуристка Алина. После Олимпиады она побежала на тренировки, и сейчас находится в блистательной форме.

Те, кто сидят в соцсетях, обсуждают кого-то, – им просто нечем заняться. Лучше бы пошли и поработали над собой. Самое легкое – осуждать других. Ты пойди и попробуй сам чего-то добиться.

Абсолютно уверена, что Траньков не хотел никого обидеть, даже попытки такой не делал. Он просто высказал свое мнение. И оно не только его – общее. Люди годами идут к победе на Олимпиаде, много сил отдают, но такое бывает, что раз – и болельщики влюбились в Алину.

Сейчас очень много кого в инстаграме, кому лишь бы осуждать. Не уважаю таких. Лучше за собой следить – у каждого своя жизнь, и не надо в нее лезть», – рассказала Бутырская.

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