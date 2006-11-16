Алексей Урманов: «Что такого сказал Траньков, чтобы выливать на него потоки грязи, угрожать?»

Тренер Алексей Урманов прокомментировал травлю Максима Транькова фанатами Алины Загитовой в соцсетях.

Болельщики раскритиковали Транькова за его слова о том, что в Пхенчхане-2018 фигуристы болели за Евгению Медведеву, а не за Алину Загитову.

«Люди – злые. Это как-то странно, особенно для фигурного катания. Хотя не только для него, но и чисто по-житейски – ребята, а что такого сказал Траньков, чтобы выливать на него потоки грязи, угрожать. Это странно.

Я стараюсь избегать социальных сетей, потому что порой смотришь новости, сюжеты, и возникает вопрос – мир сошел с ума? Люди резко реагируют на все, есть какая-то ожесточенность, жесткость, надо быть мягче и лояльнее к окружающим. Ведь жизнь и так непростая штука. Нужно относиться по-человечески друг к другу», – рассказал Урманов.

Траньков одной фразой взбесил фанатов Загитовой. Только посмотрите, что ему пишут