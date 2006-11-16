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    Алексей Урманов: «Что такого сказал Траньков, чтобы выливать на него потоки грязи, угрожать?»

    Теги Максим Траньков Алексей Урманов сборная России женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Спорт-Экспресс Фигурное катание

    Тренер Алексей Урманов прокомментировал травлю Максима Транькова фанатами Алины Загитовой в соцсетях.

    Болельщики раскритиковали Транькова за его слова о том, что в Пхенчхане-2018 фигуристы болели за Евгению Медведеву, а не за Алину Загитову.

    «Люди – злые. Это как-то странно, особенно для фигурного катания. Хотя не только для него, но и чисто по-житейски – ребята, а что такого сказал Траньков, чтобы выливать на него потоки грязи, угрожать. Это странно.

    Я стараюсь избегать социальных сетей, потому что порой смотришь новости, сюжеты, и возникает вопрос – мир сошел с ума? Люди резко реагируют на все, есть какая-то ожесточенность, жесткость, надо быть мягче и лояльнее к окружающим. Ведь жизнь и так непростая штука. Нужно относиться по-человечески друг к другу», – рассказал Урманов.

    Траньков одной фразой взбесил фанатов Загитовой. Только посмотрите, что ему пишут

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