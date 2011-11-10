Российский дуэт Загорски и Гурейро выиграли ритм-танец на Гран-при Японии

Сегодня на этапе Гран-при NHK Trophy в Хиросиме российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выиграл ритм-танец, набрав 75,49 балла.
На Гран-при США Загорски и Гурейро заняли 3-е место как в короткой (73,30), так и по итогам двух танцев (181,38).
Гран-при
4-й этап
NHK Trophy
Хиросима, Япония
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 75,49
2. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 70,71
3. Рэйчел Парсонс – Майкл Парсонс (США) – 69,07
4. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 66,27
5. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 66,01
6. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 64,53
7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 63,91
8. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 60,20
9. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 59,40
Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy