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    Российский дуэт Загорски и Гурейро выиграли ритм-танец на Гран-при Японии

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    Сегодня на этапе Гран-при NHK Trophy в Хиросиме российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выиграл ритм-танец, набрав 75,49 балла.

    На Гран-при США Загорски и Гурейро заняли 3-е место как в короткой (73,30), так и по итогам двух танцев (181,38).

    Гран-при

    4-й этап

    NHK Trophy

    Хиросима, Япония

    Танцы на льду

    Ритм-танец

    1. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 75,49
    2. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 70,71
    3. Рэйчел Парсонс – Майкл Парсонс (США) – 69,07
    4. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 66,27
    5. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 66,01
    6. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 64,53
    7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 63,91
    8. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 60,20
    9. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 59,40

    Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy

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