Российский дуэт Загорски и Гурейро выиграли ритм-танец на Гран-при Японии

Сегодня на этапе Гран-при NHK Trophy в Хиросиме российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выиграл ритм-танец, набрав 75,49 балла.

На Гран-при США Загорски и Гурейро заняли 3-е место как в короткой (73,30), так и по итогам двух танцев (181,38).

Гран-при

4-й этап

NHK Trophy

Хиросима, Япония

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 75,49

2. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 70,71

3. Рэйчел Парсонс – Майкл Парсонс (США) – 69,07

4. Шиюэ Ван – Лю Синьюй (Китай) – 66,27

5. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада) – 66,01

6. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия) – 64,53

7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 63,91

8. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 60,20

9. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 59,40

Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy