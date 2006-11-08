Станислава Константинова: «Я начала увлекаться Агатой Кристи в 13 лет и годам к 15 все уже прочитала»

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о любви к чтению, а также о планах разучить аксель в три с половиной оборота.

– Вы поздно пришли в фигурное катание?

– Да, в семь лет – это очень поздно. И в Академию фигурного катания я пришла не сразу, поначалу занималась в группе здоровья. Пришли избавиться от насморка. А потом как-то все закрутилось, понеслось… Спасибо Валентине Михайловне Чеботаревой, что она меня взяла, увидела во мне что-то… Я ей очень благодарна, потому что многие тренеры в Академии меня просто не взяли.

– Ваши цитаты из микст-зоны и интервью редактировать практически не надо, вы говорите готовым текстом. Попробую угадать, что вы хорошо учились.

– Поскольку я поздно пришла в фигурное катание, то об учебе никогда не забывала. Я ходила в художественную школу, со мной очень много занимались в разных образовательных лагерях. Много со мной работала бабушка, много работали родители. Семья у нас спортивная, мой папа – чемпион СНГ по карате, у него черный пояс, мама – кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике и по легкой атлетике. Папа – очень начитанный человек, с детства он общался со мной очень по-взрослому. Никогда не поддавался ни в каких играх, мы с ним часто обсуждали интересные не по возрасту темы.

– За пределами льда у вас наверняка масса интересов, и это не сериалы.

– Ну, без сериалов никуда. Я даже не сосчитаю, сколько сериалов, мультиков, шоу я пересмотрела за свою жизнь. И даже не знаю, стыдиться мне этого, или это повод для гордости. Увлекаюсь, конечно, очень многим. Слушаю музыку, абсолютно разную. Постоянно читаю. Поскольку в прошлом году я сдавала ЕГЭ, больше делала упор на классику, но вообще прочитала практически всю Агату Кристи.

– Тогда вы поймете мою печаль – приду в магазин, начну листать Агату Кристи, и понимаю, что знаю, кто убийца. Потому что тоже почти все прочитал.

– Может быть, это странно, но начала увлекаться Агатой Кристи я лет в 13 и годам к 15 все и прочитала.

– Мне всегда нравилось искать по ходу ее книг те подсказки, которые она дает. Там же всегда, если внимательно читать, можно догадаться, кто преступник.

– Это да. И сейчас, если я читаю какой-нибудь детектив, то могу практически безошибочно назвать убийцу. Наверное, это опыт.

– Дедуктивный метод вам близок, значит.

– И еще у меня есть интуиция. Вообще я люблю детективы. Это мое хобби. И смотреть, и читать, – сказала Константинова.

«Я, наверное, не буду ударяться в разучивание четверных. Тройной аксель пробовать буду, над этим работаем, в планах есть. Но пока хочется делать упор на стабильность, на вторую оценку и качественное исполнение прыжков. Не так, чтобы «хорошо, что выехал», а чтобы все сказали «вау», – добавила фигуристка.