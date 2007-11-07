Дарья Паненкова: «Когда начались перепады веса, я стала бояться прыгать. Этот страх меня преследует»

Российская фигуристка Дарья Паненкова рассказала о своих проблемах с весом и страхе перед прыжками.

«У меня по жизни проблема с весом, я никогда не была худенькой. Даже когда маленькая была. Но позволяла себе есть все и прыгала легко. А в данный момент понимаю, что сейчас, чтобы прыгать, а не падать, мне вес нужно держать. И мало что себе позволяю. А если позволила – бегом на дорожку, отрабатывать то, что съела.

– «Мало что позволяете» – это на салатах сидите, или только завтрак, а потом облегченный режим питания?

– Даже когда худела, не загоняла себя в рамки, что кушать нужно по времени. Когда не худела, ела, например, и салат, и рис с курицей, а когда надо было убрать лишние калории, съедала только салат. На завтрак раньше ела кашу и яблоко, а сейчас – что-то одно. То есть сам прием пищи никогда не отменяла, а просто ела меньше.

– Страха перед падениями с самого детства не было?

– Никогда не боялась падать. Но вот буквально с того времени, когда начались перепады веса, я стала бояться прыгать в принципе. То есть выхожу на лед и не понимаю, как я не боялась этого раньше.

Сейчас на тренировках часто бывает такое, что я еду на прыжок и просто проезжаю мимо него. А это значит, что у меня есть страх перед прыжком. Страх, что я прыгну, и случится что-то плохое, преследует меня все время. Я пытаюсь его перебороть.

Если я выйду на тренировку и сделаю буквально пять прыжков, страх пропадает. Но вот если с какого-то из этих прыжков я упаду, то страх не уходит, причем в отношении этого конкретного прыжка. Не хочется мне снова падать на лед.

Хотя раньше никогда не боялась ни прыгать, ни падать. Даже когда такая мысль приходила в голову, думала: «Ну упаду, ничего же страшного не произойдет, все падают». А сейчас, честно, не знаю, что происходит.

– Когда вы видите, как девочки прыгают четверные, возникает мысль: «И как с этим бороться?»

– Я как-то пробовала четверной сальхов. Но это точно не мой путь. Я катаюсь не на такой большой скорости, которая нужна для четверного прыжка. А когда я вижу, как они прыгают четверные… Если я уже тройных боюсь, как они не боятся четверных? Очень надеюсь, что когда я повзрослею, уйдет страх перед прыжками», – сказала Паненкова.