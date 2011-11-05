Станислава Константинова: «У меня нет задачи откусить чей-то кусок мяса. Моя цель – просто быть довольной собой»

Российская фигуристка рассказала о своих целях.

«Сейчас моя задача пробиться из второго эшелона в первый. Вообще, я иду по своему пути и смотрю только на себя.

У меня нет задачи победить кого-то, куда-то вмешаться или откусить чей-то кусок мяса. Моя цель – просто быть довольной собой», — подчеркнула девушка.

Ранее россиянка в своем твиттере опубликовала видео, на котором две кошки тянут друг у друга зубами кусок мяса, а третья в этот момент откусывает из середины куска.

Так Туктамышева описала свое соперничество с соотечественницами и Евгенией Медведевой.

Константинова отметила, что это видео не соответствует тому, как она видит соперничество.