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    Станислава Константинова: «У меня нет задачи откусить чей-то кусок мяса. Моя цель – просто быть довольной собой»

    Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Евгения Медведева Станислава Константинова Алина Загитова Фигурное катание

    Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о своих целях. 

    «Сейчас моя задача пробиться из второго эшелона в первый. Вообще, я иду по своему пути и смотрю только на себя.

    У меня нет задачи победить кого-то, куда-то вмешаться или откусить чей-то кусок мяса. Моя цель – просто быть довольной собой», — подчеркнула девушка.

    Ранее россиянка Елизавета Туктамышева в своем твиттере опубликовала видео, на котором две кошки тянут друг у друга зубами кусок мяса, а третья в этот момент откусывает из середины куска.

    Так Туктамышева описала свое соперничество с соотечественницами Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой. 

    Константинова отметила, что это видео не соответствует тому, как она видит соперничество.

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