Елизавета Туктамышева: «Пусть мир следит за противостоянием Медведевой и Загитовой, а я чуть-чуть покатаюсь»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об отношениях с Андреем Лазукиным, o работе с Алексеем Мишиным, а также о ближайших целях.

Об Андрее Лазукине

«Тренировки вместе помогают. Женщина – очень неустойчивое животное, мы с Андреем друг друга эмоционально стабилизируем. Когда бывают плохие тренировки, партнер всегда может приободрить. Приятно, когда близкий тебе человек катается рядом».

О работе с Мишиным

«Я благодарна судьбе, что так сложилась жизнь, и я с ним познакомилась, потому что это великий человек.

Я смотрю на него и понимаю, чему можно у него научиться. Наверное, терпению. Потому что я сама очень нетерпеливый человек, очень быстро реагирую на вещи, которые еще не раскрыты, а потом оказываюсь дурочкой».

О целях на сезон

«Есть цель сейчас настроиться так, чтобы я могла выступать на более серьезных стартах, поэтому я пытаюсь держаться в максимально устойчивом психологическом состоянии перед турнирами.

Пусть мир следит за противостоянием Жени Медведевой и Алины Загитовой, а я чуть-чуть покатаюсь. Когда ты выходишь на лед, ты думаешь только о себе, а не о том, кто и как откатал.

Мое предназначение – возрождаться и давать людям надежду на то, что всегда есть шанс преодолеть все.

Меня многие спрашивают, грущу ли я из-за того, что не попала на Олимпиаду. Мне кажется, счастье не в этом. Можно побеждать и быть классным спортсменом, не являясь олимпийской чемпионкой.

Поэтому на данном этапе у меня есть цель хорошо выступить на чемпионате России и на чемпионатах мира и Европы, если я отберусь.

У меня нет цели, что я обязательно хочу поехать на следующую Олимпиаду. Цель – круто и чисто кататься, а потом завести семью и тоже кататься», – сказала Туктамышева в программе «Время суток» на телеканале «Санкт-Петербург».

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