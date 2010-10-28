Брайан Орсер: «Даже самые великие фигуристки не выигрывали каждое соревнование. Медведева на пути к женскому катанию»

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсерс прокомментировал выступление спортсменки на Skate Canada (3-е место).

«Конечно, после такого проката, как в пятницу, чувствуешь себя разочарованным, опустошенным. Для нее это опустошение особенное, потому что Женя сделала столько изменений, хотела показать всем, что она стала лучше. Очень хотела продемонстрировать эти улучшения, но не получилось. Конечно, как спортсмен, она была смущена и пыталась понять, почему это случилось.

Я думаю, мы очень разумно поступили, поговорив вчера ночью. Я просто дал ей выговориться о ее чувствах и остальном. Я сказал ей, что раньше много раз видел ее готовность к соревнованиям, видел ее желание бороться. Я был с другими спортсменами и видел ее сосредоточенность перед стартом, бесстрашие на ее лице.

Мне, тренеру другого спортсмена было немного страшно видеть, в каком напряженном состоянии она может быть. Я сказал ей вернуть это состояние, это выражение лица. Нам нужно сфокусироваться, сосредоточиться, вернуться к уже знакомому ей состоянию. Не смотреть на других, не слушать никого и просто сделать свою работу.

Она смогла, она сделала произвольную программу. Мы оба должны сделать выводы из вчерашнего выступления, и это тоже часть процесса, часть изменений. Я думаю, что мы сделали большой шаг. Сказал сегодня, что однажды она вспомнит эту короткую программу, которая так ее опустошила, и поймет, что она помогла ей вырасти. Это часть взросления, дальнейшего развития.

Мы очень много работали над катанием, над базовыми основами катания. Это занимает месяцы, может быть даже год. Она схватывает быстро, но пока не до конца. И когда мы добьемся этого, разница в катании будет очевидна. Это ее путь к новому катанию, к женскому катанию. Наша задача вывести Женю на новый уровень.

Даже самые великие фигуристки не выигрывали каждое соревнование. Женя была блестящей юниоркой и великолепно выступала в первые сезоны на взрослом уровне, она побеждала везде, выигрывала все. Но в женском катании все иначе, у тебя другое тело, другие особенности. Тебе надо правильно понимать свои сильные стороны и знать, к каким соревнованиям ты подойдешь в форме, выигрывать их», – рассказал Орсер.

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