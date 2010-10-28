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    Евгения Медведева: «Сегодня чувствовала себя как дикий зверь. Спасибо Орсеру, что помог мне с психологией»

    Теги сборная России Гран-при Skate Canada Trophée de France женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свое выступление на Skate Canada, где заняла третье место.

    «Сегодня был не лучший мой прокат, очень много ошибок. До моего следующего этапа Гран-при во Франции еще три недели. И вот за три недели мне нужно проделать огромный объем работы.

    Хочу улучшить свое катание и сфокусироваться на технике, вращениях и прыжках. Во Франции мне нужно победить, чтобы точно попасть в финал Гран-при», – рассказала Медведева.

    «Сегодня я чувствовала себя как дикий зверь. Когда ты жалеешь сам себя – это ужасно. Как для психики, так и для всего организма. Я очень благодарна Брайану Орсеру за то, что он помог мне с психологией. Очень благодарна!» – приводит слова Медведевой Golden Skate.

    На этапе Гран-при во Франции соперниками Медведевой станут Лорин Лекавалье (Франция), Мэ Беренис Мейте (Франция), Марин Хонда (Япония), Рика Кихира (Япония), Маи Михара (Япония), Станислава Константинова (Россия), Мария Сотскова (Россия), Матильда Альгодссон (Швеция) и Брэди Теннелл (США).

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