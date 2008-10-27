Илья Авербух: «Все надеялись на магию Медведевой. Но чудес не бывает»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал результат двукратной чемпионки мира в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде.

Медведева после первого соревновательного дня занимает седьмое место. Лидирует другая представительница России – .

«Я хочу поздравить Лизу, Алексея Мишина. Лиза показывает пример того, как карьера может быть достаточно долгой.

А для Жени этот сезон, конечно, будет очень тяжелым, и это было всем понятно. Хотя все надеялись на маленькое чудо, на магию самой Жени. Но чудес не бывает.

Сейчас совершенно другая система подготовки, другая психологическая нагрузка, изменения физиологического характера. Сейчас никакого криминала я не вижу. Конечно, все расстроены, но главное, чтобы Женя все это прошла. Я абсолютно уверен, что это еще не конец света», – сказал Авербух.

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