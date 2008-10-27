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    Евгения Медведева: «Уверенность в себе не всегда идет на пользу. Я просто потеряла концентрацию»

    Теги сборная России Гран-при Skate Canada женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свой результат в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada (7-е место).

    «Думаю, я просто потеряла внимание. Быть очень уверенной в себе – не всегда хорошо.

    Честно говоря, может быть, в этом сезоне я даже готова к ошибкам, плохим выступлениям. Для меня все новое.

    Думаю, все видят мои улучшения – на тренировках и не только. Это новое тело, новый образ мыслей. Мне просто нужно привыкнуть. Завтра я сделаю все возможное, я буду бороться», – сказала Медведева в интервью TSN.

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