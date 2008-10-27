Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Елизавета Туктамышева: «Рада, что впервые в сезоне чисто откатала короткую с тройным акселем»

    Теги сборная России Гран-при Skate Canada Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свою победу в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.

    «Чувствую себя отлично. Я впервые (в этом сезоне) чисто откатала короткую программу с тройным акселем. Я так рада, что сделала все, что хотела.

    Недавно я вспоминала, как приезжала на Skate Canada на свой первый этап Гран-при, и все было так просто. Я не задумывалась, что это такое серьезное соревнование, я просто наслаждалась тем, что выступаю по взрослым.

    С тех пор у меня было много взлетов и падений, и сейчас я хочу отразить весь этот опыт в моих программах. Надеюсь, смогу завтра хорошо откатать», – сказала Туктамышева.

    Это будет сезон Туктамышевой: прыжки вернулись, она уже обыграла Медведеву

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться