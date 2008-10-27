Елизавета Туктамышева: «Рада, что впервые в сезоне чисто откатала короткую с тройным акселем»

Российская фигуристка прокомментировала свою победу в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.

«Чувствую себя отлично. Я впервые (в этом сезоне) чисто откатала короткую программу с тройным акселем. Я так рада, что сделала все, что хотела.

Недавно я вспоминала, как приезжала на Skate Canada на свой первый этап Гран-при, и все было так просто. Я не задумывалась, что это такое серьезное соревнование, я просто наслаждалась тем, что выступаю по взрослым.

С тех пор у меня было много взлетов и падений, и сейчас я хочу отразить весь этот опыт в моих программах. Надеюсь, смогу завтра хорошо откатать», – сказала Туктамышева.

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