Евгения Медведева: «Вся эта ситуация с негативом в мою сторону помогла мне вырасти как личности»

Российская фигуристка рассказала о своем отношении к критике со стороны болельщиков.

О российском флаге в Крикет-клубе

«Наш флаг теперь тут висит, наконец-таки. Очень давно ждала, очень хотелось».

О новом хобби

«В последнее время я стала очень много вязать. За день накапливается очень много эмоций, порой негативных.

Тишина, спокойствие и некое даже одиночество в конце дня на меня действует как-то очищающе».

Об отношении к критике

«Наверное, вся вот эта ситуация с негативом в мою сторону мне тоже помогла вырасти как личности, повзрослеть.

Это нормально, что люди судят так. Иногда предвзято, но мы все такие».

О новом сезоне

«Сезон-вызов – это громко сказано, конечно, но то, что этот сезон будет для меня, возможно, самым необычным в карьере, это сто процентов», – сказала Медведева в эфире «Первого канала».

Медведева vs Загитова: когда они встретятся в новом сезоне? И чьи программы сильнее?