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    Евгения Медведева: «Вся эта ситуация с негативом в мою сторону помогла мне вырасти как личности»

    Теги сборная России болельщики женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем отношении к критике со стороны болельщиков.

    О российском флаге в Крикет-клубе

    «Наш флаг теперь тут висит, наконец-таки. Очень давно ждала, очень хотелось».

    О новом хобби

    «В последнее время я стала очень много вязать. За день накапливается очень много эмоций, порой негативных.

    Тишина, спокойствие и некое даже одиночество в конце дня на меня действует как-то очищающе».

    Об отношении к критике

    «Наверное, вся вот эта ситуация с негативом в мою сторону мне тоже помогла вырасти как личности, повзрослеть.

    Это нормально, что люди судят так. Иногда предвзято, но мы все такие».

    О новом сезоне

    «Сезон-вызов – это громко сказано, конечно, но то, что этот сезон будет для меня, возможно, самым необычным в карьере, это сто процентов», – сказала Медведева в эфире «Первого канала».

    Медведева vs Загитова: когда они встретятся в новом сезоне? И чьи программы сильнее?

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