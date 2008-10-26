Евгения Медведева: «Вся эта ситуация с негативом в мою сторону помогла мне вырасти как личности»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем отношении к критике со стороны болельщиков.
О российском флаге в Крикет-клубе
«Наш флаг теперь тут висит, наконец-таки. Очень давно ждала, очень хотелось».
О новом хобби
«В последнее время я стала очень много вязать. За день накапливается очень много эмоций, порой негативных.
Тишина, спокойствие и некое даже одиночество в конце дня на меня действует как-то очищающе».
Об отношении к критике
«Наверное, вся вот эта ситуация с негативом в мою сторону мне тоже помогла вырасти как личности, повзрослеть.
Это нормально, что люди судят так. Иногда предвзято, но мы все такие».
О новом сезоне
«Сезон-вызов – это громко сказано, конечно, но то, что этот сезон будет для меня, возможно, самым необычным в карьере, это сто процентов», – сказала Медведева в эфире «Первого канала».
Медведева vs Загитова: когда они встретятся в новом сезоне? И чьи программы сильнее?