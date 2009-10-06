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    Гуменник победил на этапе юниорского Гран-при, Даниелян – 5-й

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    Российский фигурист Петр Гуменник победил на этапе Гран-при среди юниоров в Словении.

    Гран-при среди юниоров

    6-й этап

    Любляна, Словения

    Юноши

    Итоговое положение

    1. Петр Гуменник (Россия) – 219,25
    2. Томоки Хиваташи (США) – 215,16
    3. Коширо Шимада (Япония) – 212,95
    4. Конрад Орзел (Канада) – 212,94
    5. Артур Даниелян (Россия) – 210,49
    6. Марк Городницкий (Израиль) – 205,19
    7. Чха Юн Хен (Южная Корея) – 183,99
    8. Владимир Ливинцев (Азербайджан) – 181,31

    Произвольная программа

    1. Петр Гуменник (Россия) – 141,92
    2. Артур Даниелян (Россия) – 141,19
    3. Томоки Хиваташи (США) – 140,99
    4. Конрад Орзел (Канада) – 139,70
    5. Коширо Шимада (Япония) – 139,47
    6. Марк Городницкий (Израиль) – 130,53
    7. Чха Юн Хен (Южная Корея) – 121,60
    8. Владимир Ливинцев (Азербайджан) – 113,35

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