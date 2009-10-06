Гуменник победил на этапе юниорского Гран-при, Даниелян – 5-й

Российский фигурист Петр Гуменник победил на этапе Гран-при среди юниоров в Словении.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Любляна, Словения
Юноши
Итоговое положение
1. Петр Гуменник (Россия) – 219,25
2. Томоки Хиваташи (США) – 215,16
3. Коширо Шимада (Япония) – 212,95
4. Конрад Орзел (Канада) – 212,94
5. Артур Даниелян (Россия) – 210,49
6. Марк Городницкий (Израиль) – 205,19
7. Чха Юн Хен (Южная Корея) – 183,99
8. Владимир Ливинцев (Азербайджан) – 181,31
Произвольная программа
1. Петр Гуменник (Россия) – 141,92
2. Артур Даниелян (Россия) – 141,19
3. Томоки Хиваташи (США) – 140,99
4. Конрад Орзел (Канада) – 139,70
5. Коширо Шимада (Япония) – 139,47
6. Марк Городницкий (Израиль) – 130,53
7. Чха Юн Хен (Южная Корея) – 121,60
8. Владимир Ливинцев (Азербайджан) – 113,35