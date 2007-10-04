Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров, Даниелян – 6-й

    Теги сборная России результаты сборная Канады сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Италии сборная Израиля мужское катание Гран-при среди юниоров Петр Гуменник Томоки Хиваташи Коширо Шимада Артур Даниелян Конрад Орзел Марк Городницкий Габриэле Франгипани Чха Юн Хен Фигурное катание

    Россиянин Петр Гуменник выиграл короткую программу на шестом этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в словенской Любляне, его соотечественник Артур Даниелян – 6-й. 

    Гран-при среди юниоров

    6-й этап

    Любляна, Словения

    Юноши

    4-5 октября

    Начало произвольной программы – 18.35 по московскому времени (5 октября).

    1. Петр Гуменник (Россия) – 77,33
    2. Марк Городницкий (Израиль) – 74,66
    3. Томоки Хиваташи (США) – 74,17
    4. Коширо Шимада (Япония) – 73,48
    5. Конрад Орзел (Канада) – 73,24
    6. Артур Даниелян (Россия) – 69,30
    7. Владимир Ливинцев (Азербайджан) – 67,96
    8. Чха Юн Хен (Южная Корея) – 62,39

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться