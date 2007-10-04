Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров, Даниелян – 6-й

Россиянин Петр Гуменник выиграл короткую программу на шестом этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в словенской Любляне, его соотечественник Артур Даниелян – 6-й.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Любляна, Словения
Юноши
4-5 октября
Начало произвольной программы – 18.35 по московскому времени (5 октября).
1. Петр Гуменник (Россия) – 77,33
2. Марк Городницкий (Израиль) – 74,66
3. Томоки Хиваташи (США) – 74,17
4. Коширо Шимада (Япония) – 73,48
5. Конрад Орзел (Канада) – 73,24
6. Артур Даниелян (Россия) – 69,30
7. Владимир Ливинцев (Азербайджан) – 67,96
8. Чха Юн Хен (Южная Корея) – 62,39