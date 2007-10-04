Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров, Даниелян – 6-й

Россиянин Петр Гуменник выиграл короткую программу на шестом этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в словенской Любляне, его соотечественник Артур Даниелян – 6-й.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Любляна, Словения

Юноши

4-5 октября

Начало произвольной программы – 18.35 по московскому времени (5 октября).

1. Петр Гуменник (Россия) – 77,33

2. Марк Городницкий (Израиль) – 74,66

3. Томоки Хиваташи (США) – 74,17

4. Коширо Шимада (Япония) – 73,48

5. Конрад Орзел (Канада) – 73,24

6. Артур Даниелян (Россия) – 69,30

7. Владимир Ливинцев (Азербайджан) – 67,96

8. Чха Юн Хен (Южная Корея) – 62,39