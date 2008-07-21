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    Глейхенгауз показал отрывки новых программ Загитовой, Трусовой и Щербаковой

    Теги сборная России видео сборная Казахстана Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева Даниил Глейхенгауз Алексей Ерохов Алина Загитова Артем Фролов Анна Щербакова Александра Трусова Егор Рухин Алена Косторная Фигурное катание

    Хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что группа под руководством Этери Тутберидзе завершила сбор в Новогорске.

    Также специалист опубликовал видео с отрывками новых программ фигуристов группы: Алины Загитовой, Алексея Ерохова, Александры Трусовой, Алены Косторной, Анны Щербаковой, Артема Фролова, Камилы Валиевой, Егора Рухина, Даниила Самсонова и Элизабет Турсынбаевой.

    «Сборы в Новогорске подошли к концу. Огромное количество работы было проведено. Спасибо всем тренерам и спортсменам!

    Пришла идея сделать такое видео, надеюсь, вам понравится. Скажу сразу, последняя на видео – Майя Хромых, ей программы уже почти поставили, не волнуйтесь», – написал Глейхенгауз.

     

    Сборы в Новогорске подошли к концу! Огромное количество работы было проведено! Спасибо всем тренерам и спортсменам! Пришла идея сделать такое видео, надеюсь вам понравится😊 Скажу сразу, последняя на видео Майя Хромых, ей программы уже почти поставили, не волнуйтесь🙈😂. @azagitova @alexeyerokhov @avtrusova @alenka_kostornaya @anna__shcherbakova_ @artemfrolov13 @kamilavalieva26 @egor_rukhin @daniksamson @elizabet_.t @mkhromik_2505 #figureskating #teamtutberidze #daniilgleikhengauz #choreographer #isu #world #work #love #russia #moscow

    Публикация от Daniil Gleikhengauz (@d_gleikh)

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