Глейхенгауз показал отрывки новых программ Загитовой, Трусовой и Щербаковой

Хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что группа под руководством Этери Тутберидзе завершила сбор в Новогорске.

Также специалист опубликовал видео с отрывками новых программ фигуристов группы: Алины Загитовой, Алексея Ерохова, Александры Трусовой, Алены Косторной, Анны Щербаковой, Артема Фролова, Камилы Валиевой, Егора Рухина, Даниила Самсонова и Элизабет Турсынбаевой.

«Сборы в Новогорске подошли к концу. Огромное количество работы было проведено. Спасибо всем тренерам и спортсменам!

Пришла идея сделать такое видео, надеюсь, вам понравится. Скажу сразу, последняя на видео – Майя Хромых, ей программы уже почти поставили, не волнуйтесь», – написал Глейхенгауз.