Глейхенгауз показал отрывки новых программ Загитовой, Трусовой и Щербаковой

Хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что группа под руководством Этери Тутберидзе завершила сбор в Новогорске.
Также специалист опубликовал видео с отрывками новых программ фигуристов группы: Алины Загитовой, Алексея Ерохова, Александры Трусовой, Алены Косторной, Анны Щербаковой, Артема Фролова, Камилы Валиевой, Егора Рухина, Даниила Самсонова и Элизабет Турсынбаевой.
«Сборы в Новогорске подошли к концу. Огромное количество работы было проведено. Спасибо всем тренерам и спортсменам!
Пришла идея сделать такое видео, надеюсь, вам понравится. Скажу сразу, последняя на видео – Майя Хромых, ей программы уже почти поставили, не волнуйтесь», – написал Глейхенгауз.
Сборы в Новогорске подошли к концу! Огромное количество работы было проведено! Спасибо всем тренерам и спортсменам! Пришла идея сделать такое видео, надеюсь вам понравится😊 Скажу сразу, последняя на видео Майя Хромых, ей программы уже почти поставили, не волнуйтесь🙈😂. @azagitova @alexeyerokhov @avtrusova @alenka_kostornaya @anna__shcherbakova_ @artemfrolov13 @kamilavalieva26 @egor_rukhin @daniksamson @elizabet_.t @mkhromik_2505 #figureskating #teamtutberidze #daniilgleikhengauz #choreographer #isu #world #work #love #russia #moscow