ФФКР рассмотрит вопрос финансирования Медведевой, когда она предоставит план работы

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков рассказал о финансировании тренировок за рубежом двукратной чемпионки мира .

Медведева после сезона-2017/18 приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе. Россиянка переедет в Канаду, где будет работать с .

«Пока у нас нет индивидуального плана спортсменки.

Когда Евгения, член сборной России, предоставит этот документ, федерация сможет вести предметный разговор по поводу финансирования ее подготовки на следующий сезон», – сказал Горшков.

Новый тренер Медведевой. К нему уже уходили от Тутберидзе