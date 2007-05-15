ФФКР рассмотрит вопрос финансирования Медведевой, когда она предоставит план работы

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков рассказал о финансировании тренировок за рубежом двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.
Медведева после сезона-2017/18 приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе. Россиянка переедет в Канаду, где будет работать с Брайаном Орсером.
«Пока у нас нет индивидуального плана спортсменки.
Когда Евгения, член сборной России, предоставит этот документ, федерация сможет вести предметный разговор по поводу финансирования ее подготовки на следующий сезон», – сказал Горшков.