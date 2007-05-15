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    ФФКР рассмотрит вопрос финансирования Медведевой, когда она предоставит план работы

    Теги сборная России ФФКР Александр Горшков Брайан Орсер женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков рассказал о финансировании тренировок за рубежом двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

    Медведева после сезона-2017/18 приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе. Россиянка переедет в Канаду, где будет работать с Брайаном Орсером.

    «Пока у нас нет индивидуального плана спортсменки.

    Когда Евгения, член сборной России, предоставит этот документ, федерация сможет вести предметный разговор по поводу финансирования ее подготовки на следующий сезон», – сказал Горшков.

    Новый тренер Медведевой. К нему уже уходили от Тутберидзе

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