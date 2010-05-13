Этери Тутберидзе: «Медведева – моральный лидер. Для нее второго места не существует»

Тренер Этери Тутберидзе в интервью «Первому каналу» прокомментировала уход своей ученицы Евгении Медведевой к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Медведева в индивидуальных соревнованиях заняла второе место, уступив соотечественнице Алине Загитовой 1,31 балла.

«Были разговоры о том, что она никак не принимала результаты Олимпиады. Всей командой с ней общались, пытались разобрать, почему получилось второе место, а не первое, почему не хватило одного балла.

Она моральный лидер. Это хорошо. Я вырастила девочку, которая является моральным лидером. Для нее второго места не существует.

На данный момент у меня есть ощущение, что мне Орсер сделал вызов. Значит, его наши результаты задели. Надо работать, чтобы задевать его еще больше», – рассказала Тутберидзе.

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