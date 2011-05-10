Елена Вайцеховская: «Если Орсеру и не удастся вывести Медведеву на новый уровень, то он ее точно не загубит»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением насчет перспектив сотрудничества российской фигуристки с канадским тренером Брайаном Орсером.

«Вокруг Тутберидзе столько времени создавался ореол лучшего в женском одиночном катании специалиста мира, что было очень трудно допустить, что кто-либо еще может встать рядом с ней.

Переход же Медведевой к Орсеру свел двух специалистов в довольно жестком противостоянии.

Если работа канадца с российской фигуристкой окажется успешной, это будет означать, что Орсер знает о взрослом фигурном катании что-то такое, до чего Тутберидзе пока просто не доросла как тренер – не было возможности. Ведь самой старшей из ее спортсменок была как раз Медведева, и никакого серьезного «взрослого» будущего у них не получилось.

Скептики наверняка скажут, что, мол, Орсер, в отличие от Тутберидзе, вовсе не тот тренер, который способен добиться успеха с любым «материалом». Это действительно так, но Медведева – не любой материал.

Она столь же уникальна, как Ю-на Ким, как Юдзуру Ханю или Хавьер Фернандес, с которыми работает канадский специалист. Этих примеров вполне достаточно, чтобы быть уверенным: даже если тренеру не удастся вывести российскую спортсменку на принципиально более высокий уровень, он ее точно профессионально не загубит.

К тому же Орсер – не дрессировщик. Скорее человек, который способен дать спортсмену множество самых разнообразных инструментов для того, чтобы продолжать развиваться.

Можно ли опасаться, что Медведева, тренируясь за океаном, сильно осложнит себе перспективу отбора в национальную команду? Безусловно. Но еще в большей степени эта проблема была бы вероятна, останься фигуристка в России. В прежней группе она дошла до совершенно очевидного потолка.

Здесь справедливо говорить о том, что не только Тутберидзе исчерпала свой потенциал по отношению к некогда лучшей ученице, но и сама Женя в ее нынешнем состоянии исчерпала весь физический и моральный запас, чтобы продолжать жить в прежнем режиме. И я не вижу ничего, о чем ей всерьез стоило бы жалеть», – написала Вайцеховская.

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