Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Елена Вайцеховская: «Если Орсеру и не удастся вывести Медведеву на новый уровень, то он ее точно не загубит»

    Теги сборная России Елена Вайцеховская Брайан Орсер женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева переходы Фигурное катание

    Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением насчет перспектив сотрудничества российской фигуристки Евгении Медведевой с канадским тренером Брайаном Орсером.

    «Вокруг Тутберидзе столько времени создавался ореол лучшего в женском одиночном катании специалиста мира, что было очень трудно допустить, что кто-либо еще может встать рядом с ней.

    Переход же Медведевой к Орсеру свел двух специалистов в довольно жестком противостоянии.

    Если работа канадца с российской фигуристкой окажется успешной, это будет означать, что Орсер знает о взрослом фигурном катании что-то такое, до чего Тутберидзе пока просто не доросла как тренер – не было возможности. Ведь самой старшей из ее спортсменок была как раз Медведева, и никакого серьезного «взрослого» будущего у них не получилось.

    Скептики наверняка скажут, что, мол, Орсер, в отличие от Тутберидзе, вовсе не тот тренер, который способен добиться успеха с любым «материалом». Это действительно так, но Медведева – не любой материал.

    Она столь же уникальна, как Ю-на Ким, как Юдзуру Ханю или Хавьер Фернандес, с которыми работает канадский специалист. Этих примеров вполне достаточно, чтобы быть уверенным: даже если тренеру не удастся вывести российскую спортсменку на принципиально более высокий уровень, он ее точно профессионально не загубит.

    К тому же Орсер – не дрессировщик. Скорее человек, который способен дать спортсмену множество самых разнообразных инструментов для того, чтобы продолжать развиваться.

    Можно ли опасаться, что Медведева, тренируясь за океаном, сильно осложнит себе перспективу отбора в национальную команду? Безусловно. Но еще в большей степени эта проблема была бы вероятна, останься фигуристка в России. В прежней группе она дошла до совершенно очевидного потолка.

    Здесь справедливо говорить о том, что не только Тутберидзе исчерпала свой потенциал по отношению к некогда лучшей ученице, но и сама Женя в ее нынешнем состоянии исчерпала весь физический и моральный запас, чтобы продолжать жить в прежнем режиме. И я не вижу ничего, о чем ей всерьез стоило бы жалеть», – написала Вайцеховская.

    Новый тренер Медведевой – гей. И к нему уже уходили от Тутберидзе

    Медведева ушла от Тутберидзе. Похоже, это конец карьеры

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться