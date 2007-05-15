Илья Авербух: «Когда у американцев был всплеск юных фигуристок, тема возрастного ограничения не поднималась»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал предложение повысить возраст перехода во взрослое катание до 17 лет.

«Конечно, это политика, это даже не обсуждается, в этом есть определенная конъюнктура.

У американцев в свое время был такой же всплеск юных фигуристов, а точнее фигуристок, как сейчас в России, и они получили два олимпийских золота – выскочившая вдруг в Нагано 15-летняя Тара Липински обошла гораздо более заслуживавшую медаль Мишель Кван, а потом 16-летней Саре Хьюз в 2002 году, я абсолютно уверен, отдали золото Ирины Слуцкой.

Тогда американцев все устраивало, и тема юных фигуристок не поднималась.

Сейчас, когда на слуху юные российские фигуристки, американцам нужно было бы объяснить, на мой взгляд, почему тогда, когда им было выгодно, они лоббировали, на мой взгляд, ничем не правомерное решение о действующем возрастном цензе.

Здравомыслие и тогда, и сейчас состоит в том, что женщины не могут соревноваться с девочками, это несправедливо и нечестно. Решение проблемы назрело», – сказал Авербух.

Голландия предложила ISU повысить возраст перехода во взрослое фигурное катание до 17 лет