Голландия предложила ISU повысить возраст перехода во взрослое фигурное катание до 17 лет

Судья Международного союза конькобежцев (ISU) Иерун Принс сообщил, что Федерация конькобежного спорта Голландии внесла в срочном порядке предложение повысить минимальный возраст участников соревнований во взрослом фигурном катании.

«Сегодня мы направили экстренное предложение для ISU на конгресс в Севилье повысить минимальный возраст в фигурном катании для взрослых до 17 лет начиная с сезона-2020/21», – написал Принс.

Конгресс ISU пройдет 4-8 июня в Испании. Повестка конгресса уже сформирована, поэтому голландской стороне пришлось выступить с экстренным предложением.

На данный момент минимальный возраст для перехода во взрослое катание составляет 15 лет.