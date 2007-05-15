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    Голландия предложила ISU повысить возраст перехода во взрослое фигурное катание до 17 лет

    Теги ISU танцы на льду пары мужское катание женское катание Фигурное катание

    Судья Международного союза конькобежцев (ISU) Иерун Принс сообщил, что Федерация конькобежного спорта Голландии внесла в срочном порядке предложение повысить минимальный возраст участников соревнований во взрослом фигурном катании.

    «Сегодня мы направили экстренное предложение для ISU на конгресс в Севилье повысить минимальный возраст в фигурном катании для взрослых до 17 лет начиная с сезона-2020/21», – написал Принс.

    Конгресс ISU пройдет 4-8 июня в Испании. Повестка конгресса уже сформирована, поэтому голландской стороне пришлось выступить с экстренным предложением.

    На данный момент минимальный возраст для перехода во взрослое катание составляет 15 лет.

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