Илья Авербух: «Мне не нравятся высказывания Орсера. До программ Медведевой ему еще расти и расти»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал решение двукратной чемпионки мира перейти от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту .

«В данный момент от разрыва Тутберидзе и Медведевой теряем мы все. Их тандем дал нам большие победы Медведевой, раскрыл еще больше талант Этери. Но и Этери, и Женя – очень амбициозные девушки. Уверен, что эта ситуация подхлестнет Тутберидзе в работе со своей группой.

Также это будет сильно мотивировать Женю, которой захочется доказать что-то в самостоятельной работе. Возможно, и одну, и другую это выведет на новый виток развития в карьере. Нет ничего более мотивирующего в спорте, чем доказать свою правоту через трудолюбие», – сказал Авербух.

«Мне не нравятся высказывания Орсера, который начинает давать комментарии, используя политическую подоплеку. Что бедная Женя не имела права голоса, что она такая несчастная – выполняла исключительно указания тренера.

Я являюсь постановщиком программы Медведевой уже четыре года, так вот посмотрю, что сделает он сам как хореограф. Женя всегда присутствовала внутри постановок, всегда ее мнение влияло на программу. Если Орсер хочет еще раз поднять тему, что русские – роботы, а они такие свободные, то я бы ему так ответил.

Нужно начинать свою работу с уважительного высказывания о предыдущем тренере Жени и всех хореографах, с которыми она работала. Потому что до программ Медведевой им еще расти и расти», – добавил специалист.

Новый тренер Медведевой – гей. И к нему уже уходили от Тутберидзе