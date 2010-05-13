«Первый канал»: Медведева в Пхенчхане-2018 испытывала проблемы с позвоночником

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 испытывала проблемы с позвоночником, сообщает «Первый канал».

По информации источников, близких к фигуристке, врачи рекомендовали фигуристке на два месяца после Игр воздержаться от тренировок.

8 мая Медведева прошла обследование в Германии, в результате которого стало известно, что давать физическую нагрузку и делать прыжки ей уже можно.

В сезоне-2017/18 Медведева также перенесла стрессовый перелом плюсневой кости правой стопы.