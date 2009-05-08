Александр Гришин: «Судьба Сотниковой точно не грозит Медведевой»

Комментатор Александр Гришин поделился мнением насчет расставания двукратной чемпионки мира с тренером Этери Тутберидзе.

«Не скажу, что это случилось внезапно. В последнее время так точно можно было ожидать чего-то подобного. Впервые о зачатках возможного конфликта мы услышали еще на Олимпиаде в Корее.

Уже по окончании Игр, после вручения всех медалей, прошел слух: между спортсменкой и тренером якобы пробежала черная кошка. Предполагаю, что Этери Георгиевне пришлось тяжелее, чем любому другому наставнику на Играх-2018, включая и Орсера.

Если бы золото и серебро распределились в другой последовательности, катастрофы бы наверняка не случилось. Спорить с итогами бессмысленно, они абсолютно справедливы. Но и расклад с золотом Медведевой и серебром Загитовой точно так же выглядел бы легитимным.

Разумеется, на эмоциях Медведева произнесла те слова, которые сейчас припоминает ей Тутберидзе. Этери Георгиевна им очень расстроилась. Как-никак она провела с Женей 11 лет, заботилась о ней. Когда я общался с Тутберидзе в конце прошлого года, да и на Олимпиаде, казалось, ей хотелось победы Медведевой. Не больше, чем победы Алины. И не меньше.

Особенно грустно Тутберидзе было узнавать о разрыве с Медведевой не от нее, а откуда-то еще. Мне хотелось верить, что расставание если и произойдет, то чуть менее надрывно. Но этого не вышло. К сожалению, так часто происходит с личностями такого масштаба в фигурном катании.

Прекращение совместной работы может пойти на пользу и Медведевой, и Тутберидзе. Они освободятся от оков, которые, не исключаю, их сковывали.

Судьба Сотниковой Медведевой точно не грозит. Во-первых, Женя любит и умеет соревноваться. Во-вторых, у нее еще нет того самого олимпийского золота. Как минимум четыре года Медведева будет впахивать так, чтобы оставаться в топе», – сказал Гришин.

Новый тренер Медведевой – гей. И к нему уже уходили от Тутберидзе