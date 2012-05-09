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    Елена Чайковская: «Медведева сделала огромную ошибку, уйдя от своего тренера»

    Теги Елена Чайковская сборная России Брайан Орсер женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

    Заслуженный тренер России Елена Чайковская прокомментировал переход россиянки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. 

    «К сожалению, спортсменка сделала огромную ошибку, уйдя от своего тренера. Ничего хорошего этот переход ей не даст», – сказала Чайковская. 

    Тренер считает слова Орсера о том, что в России хореографы при постановке программ не прислушиваются к мнению фигуриста, не соответствующими действительности. 

    «В российской школе фигурного катания мнение спортсмена относительно постановок всегда учитывается, все программы обсуждаются совместно. В обязательном порядке никто ничего не делает. У русской школы фигурного катания лучшие программы», – добавила Чайковская.

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