Елена Чайковская: «Медведева сделала огромную ошибку, уйдя от своего тренера»

Заслуженный тренер России Елена Чайковская прокомментировал переход россиянки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«К сожалению, спортсменка сделала огромную ошибку, уйдя от своего тренера. Ничего хорошего этот переход ей не даст», – сказала Чайковская.

Тренер считает слова Орсера о том, что в России хореографы при постановке программ не прислушиваются к мнению фигуриста, не соответствующими действительности.

«В российской школе фигурного катания мнение спортсмена относительно постановок всегда учитывается, все программы обсуждаются совместно. В обязательном порядке никто ничего не делает. У русской школы фигурного катания лучшие программы», – добавила Чайковская.