Алексей Ягудин: «Не могут два человека, готовые побеждать, ужиться у одного тренера»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал информацию об уходе фигуристки от тренера Этери Тутберидзе.

«Я уже говорил и раньше, что не могут два человека, готовые побеждать, ужиться у одного тренера, как бы он ни старался все сделать правильно. Я сужу по той ситуации, что была с Плющенко и Мишиным, можно тренироваться вместе, но кто-то психологически будет в любом случае раздавлен. Я в 18 лет мальчишкой понял, да, мне это нужно, оставаться – это тупик. Может, Медведева почувствовала то же самое.

Да, они могут продолжать тренироваться вместе, но всегда кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. Если два спортсмена выступают на одном и том же уровне, никто уступать не хочет, поэтому человек ищет изменений в жизни. Здесь нужно только поддержать решение Жени, каким бы оно ни было. Она очевидно один из лидеров женского катания, как и Алина, которая выиграла по праву на у Жени», – сказал Ягудин.