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    Алексей Ягудин: «Не могут два человека, готовые побеждать, ужиться у одного тренера»

    Теги Алексей Ягудин сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

    Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал информацию об уходе фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе. 

    «Я уже говорил и раньше, что не могут два человека, готовые побеждать, ужиться у одного тренера, как бы он ни старался все сделать правильно. Я сужу по той ситуации, что была с Плющенко и Мишиным, можно тренироваться вместе, но кто-то психологически будет в любом случае раздавлен. Я в 18 лет мальчишкой понял, да, мне это нужно, оставаться – это тупик. Может, Медведева почувствовала то же самое.

    Да, они могут продолжать тренироваться вместе, но всегда кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. Если два спортсмена выступают на одном и том же уровне, никто уступать не хочет, поэтому человек ищет изменений в жизни. Здесь нужно только поддержать решение Жени, каким бы оно ни было. Она очевидно один из лидеров женского катания, как и Алина, которая выиграла по праву на Олимпиаде у Жени», – сказал Ягудин. 

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