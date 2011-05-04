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    Авербух о Медведевой: «Думаю, Тутберидзе сложно расставаться с одной из лучших учениц»

    Теги Илья Авербух сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

    Хореограф Илья Авербух считает, что фигуристка Евгения Медведева и ее тренер Этери Тутберидзе смогут сохранить хорошие отношения после прекращения сотрудничества

    «Я в данной ситуации сопереживаю, хочу поддержать Женю и Этери, они много сделали друг для друга. Этери сделала Женю такой, какой мы ее знаем.

    Этот тандем был близок долгие годы, уверен, что в сердце Жени должна быть только благодарность тренеру. Уверен, так и есть.

    Думаю, что Этери сложно расставаться с одной из самых лучших своих учениц. Спорт жесток, эмоции улягутся, и они всегда будут говорить друг о друге с теплотой», – сказал Авербух.

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