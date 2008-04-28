Евгения Медведева: «Я лучше бы потренировалась целый день, чем провела его с микрофоном в руках. Но это тоже опыт»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, как чувствует себя в роли ведущей шоу «Ледниковый период. Дети» на Первом канале.

«Мне очень нравится быть ведущей, но все равно я чувствую себя немножко не в своей тарелке, потому что понимаю, что моя карьера еще не закончена, и все-таки я лучше бы потренировалась на льду целый день, чем провела с микрофоном в руках.

Но это тоже определенный опыт, кто знает, может, он мне когда-нибудь пригодится. Надеюсь, у меня получится соблюдать баланс», – сказала Медведева.