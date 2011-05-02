Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Японское телевидение сняло документальный фильм про Медведеву

    Теги телевидение сборная России видео женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Японское спутниковое телевидение WOWOW сняло документальный фильм про российскую фигуристку Евгению Медведеву. 

    Фильм под названием «Евгения Медведева. Зимнее испытание для абсолютной королевы» рассказывает о восстановлении россиянки после травмы стопы, а также о подготовке к Олимпийским играм в Пхенчхане. 

    На Олимпиаде-2018 Медведева завоевала две серебряных медали (индивидуальные соревнования и команда). С чемпионата мира-2018 в Милане Медведева была вынуждена сняться для того, чтобы завершить реабилитацию после травмы. 

    ВИДЕО 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться