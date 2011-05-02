Алексей Ягудин: «Медведевой нельзя выполнять сложные элементы. Так что, сидеть дома и ничего не делать?»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин рассказал о совместной работе на телевидении с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

«Еще одна популярная тема в интернете: если Медведева появилась на ТВ, значит, она ушла из спорта.

Женя Медведева ниоткуда не уходила, она до сих пор залечивает травму, которая беспокоила ее на протяжении всего года. Ей категорически нельзя выполнять сложные элементы. Так что, теперь человеку сидеть дома и ничего не делать?

Ей предложили попробовать себя в роли соведущей телепроекта на Первом канале. Она согласилась. К тому же она открыто говорит, что у нее нет мечты стать телеведущей, для нее спорт на первом месте.

И я рад, что Женя с нами на «Ледниковом периоде», она для меня стала переходным мостиком к юным участникам. Я сам отец двух дочерей – умею общаться с детьми, но Женя с ними абсолютно на одной волне», – сказал Ягудин.