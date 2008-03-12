Александра Трусова: «В фигурном катании больше всего люблю прыжки»

Чемпионка мира среди юниоров 2018 года рассказала о том, как учила прыжки в четыре оборота.

– Все говорят о твоих четверных, в интернете везде видео с твоей программой. Но ты выглядишь совершенно спокойной.

– Да. Я старалась на тренировках. На тренировках прыжки получались чисто, и бывало, даже лучше. Но это соревнования, поэтому на чемпионате мира четверные были не такие хорошие, как хотелось бы.

– Четверной сальхов был просто шикарный.

– Тоже можно было лучше. Сальхов – да. Но тулуп четверной точно можно было лучше.

– Когда ты начала учить четверные прыжки?

– Я начинала учить аксель в три с половиной оборота. В первый раз попробовала его давно, когда мне было лет, 10 у другого тренера. Но тогда аксель не получился. Потом я перешла к Этери Георгиевне Тутберидзе. Полгода покаталась, и мы попробовали снова тройной аксель. Он не пошел. Тогда переключились на четверной сальхов. И я его прыгнула в апреле прошлого года. Четверной тулуп начала учить после юниорского финала , в декабре.

– Тренеры предложили тебе попробовать четверной сальхов?

– Да, потому что я думала, что сначала нужно выучить тройной аксель, потом четверной сальхов… По очереди. А они сказали, что можно пробовать сразу сальхов, потому что тройной сальхов у меня очень высокий, не в длину, а в высоту.

– Прыжки учила сначала на удочке?

– Аксель часто прыгала на удочке, а сальхов не часто. Сначала четверной сальхов несколько раз на удочке попробовала, потом решила так зайти. Нормально получалось. Просто прыгала, прыгала. Штаны надевала специальные, чтобы не больно падать было. Прыгнула, в первый раз получилось, второй… И пошло.

– Кажется, что все так легко и просто.

– Нет, это же было долго. Соревнования заканчиваются, и начинаешь учить новые прыжки в конце сезона. Программы в это время не катаешь, и есть возможность что-то новое учить. Еще перед Новым годом время есть, можно этим заниматься.

– На финале Гран-при ты сказала, что хочешь, помимо сальхова, выучить еще четверной тулуп. Сказала и сделала. Тулуп легче дался?

– Сальхов и тулуп – похожи. Просто сальхов прыгаешь с ребра, а тулуп с зубца. Сальхов для меня удобнее. Но Даниил Маркович Глейхенгауз (хореограф группы Тутберидзе – прим. Sports.ru) говорит, что тулуп у меня лучше.

– Ты делаешь какие-то специальные упражнения для крутки прыжков, чтобы они были такие высокие? Или это, так сказать, природные данные?

– Кручусь я вообще-то не очень быстро. У меня группировка идет за счет высоты прыжка. А прыгаю я так высоко, наверное, от природы. Но если тренировать прыжки каждый день, то у любого получится. Просто надо идти, делать и не боятся.

Я просто очень хотела это сделать. И не боялась пробовать. Если чего-то очень хотеть, то всего можно добиться.

– Фигурное катание – это не только прыжки.

– Жалко.

– Ты любишь прыжки?

– Больше всего люблю прыжки. Но если бы не было всего остального, то было бы легко.

– А как другие элементы, хореография, скольжение… Тебе это нравится?

– У нас всегда перед тренировкой раскатка, в конце тренировки делаем вращения, дорожки… Мне интересно, когда программы ставят. Музыку для программ я сама не ищу. Это выбор тренеров. Я слушаю разную музыку, но я бы не хотела кататься под ту, что слушаю. Не знаю, почему. Наверное, чтобы отделить личную жизнь и фигурное катание, – рассказала Трусова.

Они уже лучше Загитовой. И делают прыжки в 4 оборота