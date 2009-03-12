Мария Бутырская: «Для девушек два четверных прыжка – что-то сверхъестественное на данный момент»

Чемпионка мира Мария Бутырская прокомментировала победу Александры Трусовой на чемпионате мира среди юниоров.

«Знаю, что Трусова очень сильная девочка, по юниорам показывала очень хорошие прыжки. Конечно, для девушек два четверных прыжка – что-то сверхъестественное на данный момент. Я и сама прыгала на тренировках тройной аксель, исполняла его на первенствах. Но четвертной – на соревнования я ни разу не решилась продемонстрировать.

Голова не понимает, где тройной с половиной, где четверной, и начинают ломаться тройные прыжки. Это я по себе знаю. У меня нет слов. Для женского одиночного катания достижение Трусовой – из области фантастики! Главное, чтобы они правильно доросла.

– До прихода во взрослое катание осталось два года, тяжело ли ей будет удержать этот уровень?

– Это будет зависеть от физиологии. Самый опасный возраст, когда девушка становится женщиной. Сможет ли она сохранить свою хрупкость? Каждые 100 граммов лишнего веса сказываются на технике, на прыжках. Я сама тренирую, и когда у меня девочки поправятся и удивляются, что с прыжками не так, я им говорю: «Ничего, иди и похудей до того уровня, когда ты их делала. И все встанет на свои места».

Поэтому в отношении Трусовой тяжело что-то предсказывать. Она будет все равно расти, чуть-чуть поправляться. Но при этом она должна становится физически сильнее. А это зависит уже от нее самой и от тренеров», – рассказала Бутырская.