Татьяна Тарасова: «То, что сделала Трусова, никто в мире не повторит еще лет 10-15»

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала победу Александры Трусовой на чемпионате мира среди юниоров.

«Мы знали, что у нас есть Трусова. Но сейчас об этом узнал весь мир. В этой группе родился такой человек – бесстрашная, умненькая, красавица, маленькая девчонка, которая ничего не боится. Она потрясающе технично прыгает, и все это в группе Тутберидзе.

И прыгает, и шаги делает, и вращается. Это мировые рекорды, достижения мирового уровня! То, что она сделала, никто в мире не повторит еще лет 10-15. А может, и 20! Будут попытки, но исполнение двух четверных – уникальный случай.

Мы опередили весь мир. Только такими достижениями можно заставить мир повернуться к нам и посмотреть на нас другими глазами. Потому что наш спорт, наше отношение к нему, к спортсменам, к тренерам – самое настоящее. Поздравляю сборную, поздравляю Федерацию фигурного катания, поздравляю тренеров! Спасибо родителям за то, что они приводят детей и отдают их в наши руки», – рассказала Тарасова.