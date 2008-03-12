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    Чемпионат мира среди юниоров. Красножон лидирует после короткой программы, Ерохов – 2-й, Даниелян – 8-й

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    Сегодня на чемпионате мира среди юниоров по фигурному катанию юноши представили короткие программы. Лидирует американец Алексей Красножон, россиянин Алексей Ерохов – 2-й.

    Чемпионат мира среди юниоров

    София, Болгария

    Юноши

    Короткая программа

    1. Алексей Красножон (США) – 80,28
    2. Алексей Ерохов (Россия) – 76,54
    3. Мицуки Сумото (Япония) – 72,94
    4. Иван Павлов (Украина) – 71,05
    5. Ли Си Хен (Южная Корея) – 70,70
    6. Маттео Риццо (Италия) – 70,24
    7. Джонатан Хесс (Германия) – 69,88
    8. Артур Даниелян (Россия) – 69,16...
    11. Томоки Хиваташи (США) – 67,85
    12. Роман Савосин (Россия) – 65,36...
    14. Джозеф Фан (Канада) – 65,26
    15. Конрад Орзел (Канада) – 64,49...
    17. Камден Пулкинен (США) – 62,31
    18. Марк Городницкий (Израиль) – 61,72...
    21. Люк Экономид (Франция) – 58,84

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