Чемпионат мира среди юниоров. Красножон лидирует после короткой программы, Ерохов – 2-й, Даниелян – 8-й

Сегодня на чемпионате мира среди юниоров по фигурному катанию юноши представили короткие программы. Лидирует американец Алексей Красножон, россиянин Алексей Ерохов – 2-й.

Чемпионат мира среди юниоров

София, Болгария

Юноши

Короткая программа

1. Алексей Красножон (США) – 80,28

2. Алексей Ерохов (Россия) – 76,54

3. Мицуки Сумото (Япония) – 72,94

4. Иван Павлов (Украина) – 71,05

5. Ли Си Хен (Южная Корея) – 70,70

6. Маттео Риццо (Италия) – 70,24

7. Джонатан Хесс (Германия) – 69,88

8. Артур Даниелян (Россия) – 69,16...

11. Томоки Хиваташи (США) – 67,85

12. Роман Савосин (Россия) – 65,36...

14. Джозеф Фан (Канада) – 65,26

15. Конрад Орзел (Канада) – 64,49...

17. Камден Пулкинен (США) – 62,31

18. Марк Городницкий (Израиль) – 61,72...

21. Люк Экономид (Франция) – 58,84