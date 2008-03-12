Чемпионат мира среди юниоров. Красножон лидирует после короткой программы, Ерохов – 2-й, Даниелян – 8-й

Сегодня на чемпионате мира среди юниоров по фигурному катанию юноши представили короткие программы. Лидирует американец Алексей Красножон, россиянин Алексей Ерохов – 2-й.
Чемпионат мира среди юниоров
София, Болгария
Юноши
Короткая программа
1. Алексей Красножон (США) – 80,28
2. Алексей Ерохов (Россия) – 76,54
3. Мицуки Сумото (Япония) – 72,94
4. Иван Павлов (Украина) – 71,05
5. Ли Си Хен (Южная Корея) – 70,70
6. Маттео Риццо (Италия) – 70,24
7. Джонатан Хесс (Германия) – 69,88
8. Артур Даниелян (Россия) – 69,16...
11. Томоки Хиваташи (США) – 67,85
12. Роман Савосин (Россия) – 65,36...
14. Джозеф Фан (Канада) – 65,26
15. Конрад Орзел (Канада) – 64,49...
17. Камден Пулкинен (США) – 62,31
18. Марк Городницкий (Израиль) – 61,72...
21. Люк Экономид (Франция) – 58,84