Чемпионат мира среди юниоров. Ерохов выиграл золото, Даниэлян – 2-й, Савосин – 5-й

Сегодня на чемпионате мира среди юниоров в Софии были разыграны медали в соревнованиях юношей. Победу одержал россиянин Алексей Ерохов, Артур Даниэлян – 2-й.

Чемпионат мира среди юниоров

София, Болгария

Юноши

Итоговое положение

1. Алексей Ерохов (Россия) – 231,52

2. Артур Даниэлян (Россия) – 218,76

3. Маттео Риццо (Италия) – 211,58

4. Джозеф Фан (Канада) – 210,91

5. Роман Савосин (Россия) – 207,91

6. Камден Пулкинен (США) – 207,88

7. Томоки Хиваташи (США) – 206,68

8. Иван Павлов (Украина) – 206,38

9. Мицуки Сумото (Япония) – 199,51

10. Джонатан Хесс (Германия) – 195,32

11. Ли Си Хен (Южная Корея) – 194,85...

12. Иракли Майсурадзе (Грузия) – 186,98

13. Конрад Орзел (Канада) – 185,93

14. Марк Городницкий (Израиль) – 180,43

15. Люк Экономид (Франция) – 179,55

Произвольная программа

1. Алексей Ерохов (Россия) – 154,98

2. Артур Даниэлян (Россия) – 149,61

3. Джозеф Фан (Канада) – 145,65

4. Камден Пулкинен (США) – 145,57

5. Роман Савосин (Россия) – 142,55

6. Маттео Риццо (Италия) – 141,34

7. Томоки Хиваташи (США) – 138,83

8. Иван Павлов (Украина) – 135,33

9. Мицуки Сумото (Япония) – 126,57

10. Джонатан Хесс (Германия) – 125,44

11. Ли Си Хен (Южная Корея) – 124,15

12. Конрад Орзел (Канада) – 121,44

13. Люк Экономид (Франция) – 120,71

14. Марк Городницкий (Израиль) – 118,31

15. Иракли Майсурадзе (Грузия) – 118,67

Алексей Красножон (США) – снялся после падения.