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    Чемпионат мира среди юниоров. Ерохов выиграл золото, Даниэлян – 2-й, Савосин – 5-й

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    Сегодня на чемпионате мира среди юниоров в Софии были разыграны медали в соревнованиях юношей. Победу одержал россиянин Алексей Ерохов, Артур Даниэлян – 2-й.

    Чемпионат мира среди юниоров

    София, Болгария

    Юноши

    Итоговое положение

    1. Алексей Ерохов (Россия) – 231,52
    2. Артур Даниэлян (Россия) – 218,76
    3. Маттео Риццо (Италия) – 211,58
    4. Джозеф Фан (Канада) – 210,91
    5. Роман Савосин (Россия) – 207,91
    6. Камден Пулкинен (США) – 207,88
    7. Томоки Хиваташи (США) – 206,68
    8. Иван Павлов (Украина) – 206,38
    9. Мицуки Сумото (Япония) – 199,51
    10. Джонатан Хесс (Германия) – 195,32
    11. Ли Си Хен (Южная Корея) – 194,85...
    12. Иракли Майсурадзе (Грузия) – 186,98
    13. Конрад Орзел (Канада) – 185,93
    14. Марк Городницкий (Израиль) – 180,43
    15. Люк Экономид (Франция) – 179,55

    Произвольная программа

    1. Алексей Ерохов (Россия) – 154,98
    2. Артур Даниэлян (Россия) – 149,61
    3. Джозеф Фан (Канада) – 145,65
    4. Камден Пулкинен (США) – 145,57
    5. Роман Савосин (Россия) – 142,55
    6. Маттео Риццо (Италия) – 141,34
    7. Томоки Хиваташи (США) – 138,83
    8. Иван Павлов (Украина) – 135,33
    9. Мицуки Сумото (Япония) – 126,57
    10. Джонатан Хесс (Германия) – 125,44
    11. Ли Си Хен (Южная Корея) – 124,15
    12. Конрад Орзел (Канада) – 121,44
    13. Люк Экономид (Франция) – 120,71
    14. Марк Городницкий (Израиль) – 118,31
    15. Иракли Майсурадзе (Грузия) – 118,67

    Алексей Красножон (США) – снялся после падения.

     

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