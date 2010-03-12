Чемпионат мира среди юниоров. Ерохов выиграл золото, Даниэлян – 2-й, Савосин – 5-й

Сегодня на чемпионате мира среди юниоров в Софии были разыграны медали в соревнованиях юношей. Победу одержал россиянин Алексей Ерохов, Артур Даниэлян – 2-й.
Чемпионат мира среди юниоров
София, Болгария
Юноши
Итоговое положение
1. Алексей Ерохов (Россия) – 231,52
2. Артур Даниэлян (Россия) – 218,76
3. Маттео Риццо (Италия) – 211,58
4. Джозеф Фан (Канада) – 210,91
5. Роман Савосин (Россия) – 207,91
6. Камден Пулкинен (США) – 207,88
7. Томоки Хиваташи (США) – 206,68
8. Иван Павлов (Украина) – 206,38
9. Мицуки Сумото (Япония) – 199,51
10. Джонатан Хесс (Германия) – 195,32
11. Ли Си Хен (Южная Корея) – 194,85...
12. Иракли Майсурадзе (Грузия) – 186,98
13. Конрад Орзел (Канада) – 185,93
14. Марк Городницкий (Израиль) – 180,43
15. Люк Экономид (Франция) – 179,55
Произвольная программа
1. Алексей Ерохов (Россия) – 154,98
2. Артур Даниэлян (Россия) – 149,61
3. Джозеф Фан (Канада) – 145,65
4. Камден Пулкинен (США) – 145,57
5. Роман Савосин (Россия) – 142,55
6. Маттео Риццо (Италия) – 141,34
7. Томоки Хиваташи (США) – 138,83
8. Иван Павлов (Украина) – 135,33
9. Мицуки Сумото (Япония) – 126,57
10. Джонатан Хесс (Германия) – 125,44
11. Ли Си Хен (Южная Корея) – 124,15
12. Конрад Орзел (Канада) – 121,44
13. Люк Экономид (Франция) – 120,71
14. Марк Городницкий (Израиль) – 118,31
15. Иракли Майсурадзе (Грузия) – 118,67
Алексей Красножон (США) – снялся после падения.