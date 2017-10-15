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    Семь одиночников и восемь пар представят Россию в финале юниорского Гран-при-2017/18

    Теги сборная России танцы на льду сборная Канады Арина Ушакова сборная США сборная Японии сборная Китая пары мужское катание женское катание Гран-при среди юниоров Алексей Красножон Кристина Каррейра Энтони Пономаренко сборная Австралии Анастасия Полуянова Дмитрий Сопот Софья Шевченко Игорь Еременко Софья Полищук Александр Вахнов Анастасия Скопцова Кирилл Алешин Максим Некрасов Алексей Ерохов Рика Кихира Софья Самодурова Александра Бойкова Дмитрий Козловский Екатерина Александровская Харли Уиндсор Марджори Лажо Захари Лага Эндрю Торгашев Макар Игнатов Гао Юймэн Се Чжун Александра Трусова Анастасия Тараканова Дарья Паненкова Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Камден Пулкинен Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Алена Косторная Мицуки Сумото

    Определился состав участников финала юниорской серии Гран-при сезона-2017/18, который пройдет с 7 по 10 декабря в японской Нагое.

    Состав участников финала юниорского Гран-при

    Девушки

    Александра Трусова (Россия)
    Софья Самодурова (Россия)
    Алена Косторная (Россия)
    Дарья Паненкова (Россия)
    Анастасия Тараканова (Россия)
    Рика Кихира (Япония)

    Юноши

    Алексей Ерохов (Россия)
    Макар Игнатов (Россия)
    Алексей Красножон (США)
    Камден Пулкинен (США)
    Эндрю Торгашев (США)
    Мицуки Сумото (Япония)

    Пары

    Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия)
    Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия)
    Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот (Россия)
    Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия)
    Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия)
    Юймэн Гао – Чжун Се (Китай)

    Танцы на льду

    Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия)
    Софья Полищук – Александр Вахнов (Россия)
    Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия)
    Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия)
    Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
    Марджори Лажо – Захари Лага (Канада)

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