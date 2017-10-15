Семь одиночников и восемь пар представят Россию в финале юниорского Гран-при-2017/18

Определился состав участников финала юниорской серии Гран-при сезона-2017/18, который пройдет с 7 по 10 декабря в японской Нагое.

Состав участников финала юниорского Гран-при

Девушки

Александра Трусова (Россия)

Софья Самодурова (Россия)

Алена Косторная (Россия)

Дарья Паненкова (Россия)

Анастасия Тараканова (Россия)

Рика Кихира (Япония)

Юноши

Алексей Ерохов (Россия)

Макар Игнатов (Россия)

Алексей Красножон (США)

Камден Пулкинен (США)

Эндрю Торгашев (США)

Мицуки Сумото (Япония)

Пары

Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин (Россия)

Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия)

Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот (Россия)

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия)

Екатерина Александровская – Харли Уиндсор (Австралия)

Юймэн Гао – Чжун Се (Китай)

Танцы на льду

Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (Россия)

Софья Полищук – Александр Вахнов (Россия)

Софья Шевченко – Игорь Еременко (Россия)

Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия)

Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

Марджори Лажо – Захари Лага (Канада)