9 февраля – церемония открытия Олимпиады. А до нее будут соревнования по фигурному катанию, керлингу и фристайлу

9 февраля на зимней Олимпиаде в корейском Пхенчхане пройдут соревнования по керлингу, фигурному катанию и могулу.

Церемония открытия Игр состоится 9 февраля в 14.00 по московскому времени, ее покажет «Матч ТВ».

Олимпиада-2018

Пхенчхан, Корея

9 февраля

Керлинг

Дабл-микст, групповой раунд

3-й раунд

Начало – 2.35

Южная Корея – Норвегия

США – Швейцария

Китай – Канада

Прямая трансляция – «Матч ТВ»

Россия – Финляндия

Прямая трансляция – «Матч! Игра»

4-й раунд

Начало – 7.35

Канада – Финляндия

Китай – Россия

Прямая трансляция – «Матч! Игра»

США – Южная Корея

Швейцария – Норвегия

Прямая трансляция – «Матч ТВ»

Фигурное катание

Командный турнир

Мужчины, короткая программа

Начало – 4.00, прямая трансляция – «Матч! Арена»

Пары, короткая программа

Начало – 5.45, прямая трансляция – «Матч! Арена»

Фристайл

Могул

Женщины, квалификация

Начало – 4.00, прямая трансляция – «Матч ТВ»

Мужчины, квалификация

Начало – 5.45, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Наш спорт»

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.