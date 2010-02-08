9 февраля – церемония открытия Олимпиады. А до нее будут соревнования по фигурному катанию, керлингу и фристайлу

9 февраля на зимней Олимпиаде в корейском Пхенчхане пройдут соревнования по керлингу, фигурному катанию и могулу.
Церемония открытия Игр состоится 9 февраля в 14.00 по московскому времени, ее покажет «Матч ТВ».
Олимпиада-2018
Пхенчхан, Корея
9 февраля
Керлинг
3-й раунд
Начало – 2.35
Южная Корея – Норвегия
США – Швейцария
Китай – Канада
Прямая трансляция – «Матч ТВ»
Россия – Финляндия
Прямая трансляция – «Матч! Игра»
4-й раунд
Начало – 7.35
Канада – Финляндия
Китай – Россия
Прямая трансляция – «Матч! Игра»
США – Южная Корея
Швейцария – Норвегия
Прямая трансляция – «Матч ТВ»
Фигурное катание
Командный турнир
Начало – 4.00, прямая трансляция – «Матч! Арена»
Начало – 5.45, прямая трансляция – «Матч! Арена»
Фристайл
Могул
Начало – 4.00, прямая трансляция – «Матч ТВ»
Начало – 5.45, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Наш спорт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.