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    9 февраля – церемония открытия Олимпиады. А до нее будут соревнования по фигурному катанию, керлингу и фристайлу

    Теги телевидение фристайл могул Зимние Олимпийские игры пары мужское катание командные соревнования дабл-микст

    9 февраля на зимней Олимпиаде в корейском Пхенчхане пройдут соревнования по керлингу, фигурному катанию и могулу. 

    Церемония открытия Игр состоится 9 февраля в 14.00 по московскому времени, ее покажет «Матч ТВ».

    Олимпиада-2018

    Пхенчхан, Корея

    9 февраля

    Керлинг

    Дабл-микст, групповой раунд

    3-й раунд

    Начало – 2.35

    Южная Корея – Норвегия

    США – Швейцария

    Китай – Канада

    Прямая трансляция – «Матч ТВ»

    Россия – Финляндия

    Прямая трансляция – «Матч! Игра»

    4-й раунд

    Начало – 7.35

    Канада – Финляндия

    Китай – Россия

    Прямая трансляция – «Матч! Игра»

    США – Южная Корея

    Швейцария – Норвегия

    Прямая трансляция – «Матч ТВ»

    Фигурное катание

    Командный турнир

    Мужчины, короткая программа

    Начало – 4.00, прямая трансляция – «Матч! Арена»

    Пары, короткая программа

    Начало – 5.45, прямая трансляция – «Матч! Арена»

    Фристайл

    Могул

    Женщины, квалификация

    Начало – 4.00, прямая трансляция – «Матч ТВ»

    Мужчины, квалификация

    Начало – 5.45, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Наш спорт»

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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