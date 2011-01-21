Медведева потерпела второе поражение в карьере. Она не проигрывала более двух лет

Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала серебро на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.
Для двукратной чемпионки мира это второе поражение во взрослой карьере. Последний раз она становилась второй на московском этапе Гран-при в ноябре 2015 года. Тогда она проиграла своей соотечественнице Елена Радионовой.
Сегодня чемпионкой Европы стала также представительница России – Алина Загитова, которая в этом сезоне не проиграла ни одного старта.
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