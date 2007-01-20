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    Татьяна Тарасова: «Пресса так нагнетала встречу Загитовой и Медведевой, что нанесла Жене психологическую травму»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат Европы женское катание Евгения Медведева Алина Загитова

    Известный тренер Татьяна Тарасова считает, что СМИ нанесли психологическую травму Евгении Медведевой, постоянно сравнивая ее с Алиной Загитовой.

    «Рада, что я увидела Женю в таком хорошем виде. Конечно, пресса так старалась и так нагнетала эту встречу, что поела Жене нервы. Журналисты нанесли ей психологическую травму», – рассказала Тарасова.

    После короткой программы на чемпионате Европы в Москве лидирует Алина Загитова, Евгения Медведева – 2-я.

    Опрос

    Медведева или Загитова: кто выиграет Европу?

    12225 голосов 4
    • Алина Загитова
      32%
    • Евгения Медведева
      57%
    • А может быть, Каролина Костнер?
      11%

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