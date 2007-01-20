Татьяна Тарасова: «Пресса так нагнетала встречу Загитовой и Медведевой, что нанесла Жене психологическую травму»

Известный тренер Татьяна Тарасова считает, что СМИ нанесли психологическую травму , постоянно сравнивая ее с Алиной Загитовой.

«Рада, что я увидела Женю в таком хорошем виде. Конечно, пресса так старалась и так нагнетала эту встречу, что поела Жене нервы. Журналисты нанесли ей психологическую травму», – рассказала Тарасова.

После короткой программы на чемпионате Европы в Москве лидирует , Евгения Медведева – 2-я.