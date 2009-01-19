Мишин о соперничестве Медведевой и Загитовой: «Это нездоровая ситуация, через которую проходили Плющенко и Ягудин»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин подвел итоги короткой программы в женском одиночном турнире на чемпионате Европы в Москве.

«Загитова и Медведева сейчас находятся под пристальным вниманием, однако я против такого ажиотажа вокруг наших фигуристок.

Это нездоровая ситуация, через которую в свое время проходили Плющенко и Ягудин. Когда они выступали, для нас как федерации было не принципиально, кто из них станет победителем. Если не первый, так второй.

Так и здесь. Это ученицы одного тренера. Каждая из них достойна победы.

Что касается Каролины Костнер, то она продолжает идти к своей главной цели. Являясь чемпионкой мира и призером Олимпийских игр, было бы странно не претендовать на золотые медали московского чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пхенчхане.

Каролине сейчас хорошо удается тройной флип и тройной лутц – прыжки, которые в молодости она не слишком уверенно выполняла. Поэтому я бы советовал нашим фигуристкам рта не разевать. Хотя думаю, что два первых места на чемпионате Европы все-таки достанутся россиянкам», – сказал Мишин.

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