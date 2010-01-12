Джонатан Гурейро: «Иностранцы думают, что все русские на допинге. Вся эта тема уже на уровне шизы»

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцевальном дуэте с , рассказал об отношении к допинговым скандалам.

«Нас часто спрашивают: зачем вы катаетесь за Россию, когда могли бы уже за другую страну, где нет конкуренции, выступать на чемпионатах мира, Европы и Олимпиаде?

Конечно, мысли какие-то иногда проскакивали, но мне кажется, в целом мы следуем глобальному принципу: делай добро, и оно к тебе вернется.

Наша задача – хорошо кататься, делать то, что мы можем, и тогда к нам придет результат. И придет и наша Олимпиада. А тяжелые времена пройдут.

Что же касается допинга, то мы с Тиффани делаем все, как полагается, сдали уже столько проб… И в целом, я уверен, в России сейчас делается все, чтобы обеспечить честный спорт.

Не буду называть фамилий, но у нас есть друзья, которые входят в мировую элиту, и иногда говорят: «Джон, ну скажи правду, вы же все сидите на допинге!» Я отвечаю: «Ты меня сколько лет знаешь, я что, выгляжу, как человек, сидящий на допинге?» В чем логика? Нас проверяют так же, как проверяют вас.

Вот встретился я с австралийскими друзьями, которых не видел 11 лет, и они мне опять: «Джон, бросай допинг, ты же на это столько положил, давай своими силами».

Я говорю: «Стоп! О чем вы?!» Они такие: «Ну как, мы же читаем новости, смотрим телевизор». А я им: «Да выключите вы его!» Но они идут в соцсети, а там все то же самое: все русские на допинге.

Хотя я вообще не понимаю, как тема допинга может касаться такого сложнокоординационного вида спорта, как фигурное катание.

Вообще же вся эта допинговая тема уже на уровне шизы. Везде идешь со своей бутылкой с водой, нигде ее не оставляешь. Прихожу к друзьям в гости и, грубо говоря, в уборную иду с этой водой. На меня смотрят как на душевнобольного, но я привык», – сказал Гурейро.