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    Джонатан Гурейро: «Иностранцы думают, что все русские на допинге. Вся эта тема уже на уровне шизы»

    Теги сборная России допинг танцы на льду Джонатан Гурейро Тиффани Анастасия Загорски

    Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцевальном дуэте с Тиффани Загорски, рассказал об отношении к допинговым скандалам.

    «Нас часто спрашивают: зачем вы катаетесь за Россию, когда могли бы уже за другую страну, где нет конкуренции, выступать на чемпионатах мира, Европы и Олимпиаде?

    Конечно, мысли какие-то иногда проскакивали, но мне кажется, в целом мы следуем глобальному принципу: делай добро, и оно к тебе вернется. 

    Наша задача – хорошо кататься, делать то, что мы можем, и тогда к нам придет результат. И придет и наша Олимпиада. А тяжелые времена пройдут.

    Что же касается допинга, то мы с Тиффани делаем все, как полагается, сдали уже столько проб… И в целом, я уверен, в России сейчас делается все, чтобы обеспечить честный спорт.

    Не буду называть фамилий, но у нас есть друзья, которые входят в мировую элиту, и иногда говорят: «Джон, ну скажи правду, вы же все сидите на допинге!» Я отвечаю: «Ты меня сколько лет знаешь, я что, выгляжу, как человек, сидящий на допинге?» В чем логика? Нас проверяют так же, как проверяют вас.

    Вот встретился я с австралийскими друзьями, которых не видел 11 лет, и они мне опять: «Джон, бросай допинг, ты же на это столько положил, давай своими силами».

    Я говорю: «Стоп! О чем вы?!» Они такие: «Ну как, мы же читаем новости, смотрим телевизор». А я им: «Да выключите вы его!» Но они идут в соцсети, а там все то же самое: все русские на допинге.

    Хотя я вообще не понимаю, как тема допинга может касаться такого сложнокоординационного вида спорта, как фигурное катание.

    Вообще же вся эта допинговая тема уже на уровне шизы. Везде идешь со своей бутылкой с водой, нигде ее не оставляешь. Прихожу к друзьям в гости и, грубо говоря, в уборную иду с этой водой. На меня смотрят как на душевнобольного, но я привык», – сказал Гурейро.

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