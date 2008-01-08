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    Чен, Риппон и Чжоу вошли в состав сборной США на Игры-2018

    Теги Пхенчхан-2018 Адам Риппон сборная США мужское катание Джейсон Браун Росс Майнер Нэтан Чен Алекса Шимека Крис Книрим Тара Кейн Дэнни О’Ши Винсент Чжоу

    Стал известен состав мужской сборной США на Олимпийские игры в Пхенчхане-2018.

    В Южную Корею отправятся Нэтан Чен, Адам Риппон и Винсент Чжоу. Запасными назначены Джейсон Браун и Росс Майнер.

    В соревнованиях спортивных пар США представят Алекса Шимека и Крис Книрим, запасные – Тара Кейн и Дэнни О’Ши.

    Ранее был объявлен состав женской сборной США, в команду вошли Брэди Теннел, Мираи Нагасу и Карен Чен.

    Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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