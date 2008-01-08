Чен, Риппон и Чжоу вошли в состав сборной США на Игры-2018

Стал известен состав мужской сборной США на Олимпийские игры в Пхенчхане-2018.

В Южную Корею отправятся Нэтан Чен, Адам Риппон и Винсент Чжоу. Запасными назначены Джейсон Браун и Росс Майнер.

В соревнованиях спортивных пар США представят Алекса Шимека и Крис Книрим, запасные – Тара Кейн и Дэнни О’Ши.

Ранее был объявлен состав женской сборной США, в команду вошли Брэди Теннел, Мираи Нагасу и Карен Чен.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.