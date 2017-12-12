Татьяна Тарасова – об участии россиян в Играх-2018: «Главное, чтобы прессинга от своих не было, а от чужих мы как-нибудь да выдержим»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от Олимпийского собрания, на котором будет решено, поедут ли российские спортсмены в Пхенчхан-2018 под нейтральным флагом.

«Главное, чтобы прессинга от своих не было, а от чужих мы как-нибудь да выдержим.

Сейчас у нас прошли соревнования – финал Гран-при по фигурному катанию, так японцы, которые были представлены всем залом, пришли с российскими флагами. Так что флаги вы увидите – японцы нам помогут.

Я жду человеческого отношения к спортсменам, чтобы их допустили к Олимпиаде», – сказала Тарасова.