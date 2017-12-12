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    Татьяна Тарасова – об участии россиян в Играх-2018: «Главное, чтобы прессинга от своих не было, а от чужих мы как-нибудь да выдержим»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России ОКР Пхенчхан-2018

    Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от Олимпийского собрания, на котором будет решено, поедут ли российские спортсмены в Пхенчхан-2018 под нейтральным флагом.

    «Главное, чтобы прессинга от своих не было, а от чужих мы как-нибудь да выдержим.

    Сейчас у нас прошли соревнования – финал Гран-при по фигурному катанию, так японцы, которые были представлены всем залом, пришли с российскими флагами. Так что флаги вы увидите – японцы нам помогут.

    Я жду человеческого отношения к спортсменам, чтобы их допустили к Олимпиаде», – сказала Тарасова.

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