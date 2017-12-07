Михаил Коляда: «Неважно, под каким флагом выступать на Играх. Важен сам факт выступления»

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал свое выступление в короткой программе финала Гран-при (3-место).

«Просто обидно упал с лутца. Конечно, можно было спасти прыжок. Потом на повторе смотрел, обидно упал. Все остальное было хорошо сделано, а баллами доволен я более чем», – сказал Коляда.

Фигурист также ответил на вопрос об участии в Олимпийских играх под нейтральным флагом.

«К поездке под нейтральным флагом отношусь положительно, потому что спортсмены идут к выступлению на Играх. Многие вообще всю жизнь. Олимпиада в принципе главная цель любого спортсмена, и неважно, под каким флагом выступать. Мне кажется, сам факт выступления важен. Все равно все прекрасно знают, что я из России, а другой человек из Америки или из Японии», – отметил Коляда.